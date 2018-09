Imprese chiuse, sì al decreto che ripristina la cigs per cessazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA La norma è stata approvata: torna la cassa integrazione straordinaria anche in caso di cessazione di attività. Torna sia nel caso in cui l'imprenditore ha deciso di chiudere in Italia e delocalizzare all'estero, come sta facendo la Bekaert per la fabbrica di Figline Valdarno. O anche quando si profila un cambio di proprietà con un periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo acquirente. Dal ministero del Lavoro ieri hanno fatto sapere che il provvedimento è stato varato per decreto nell'ultimo Consiglio dei...