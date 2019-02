CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMPIANTISTICASAN BONIFACIO Riccardo Garrè nuovo amministratore delegato della veronese Ferroli, società dell'impiantistica uscita da una grave crisi e oggi in pieno rilancio con fatturato consolidato in crescita di 16 milioni a quota 335 milioni.Garrè arriva in Ferroli dopo aver ricoperto nell'ultimo quadriennio l'incarico di Ad della Afv Acciaierie Beltrame di Vicenza, leader europeo della produzione di laminati mercantili, ed essendo stato manager prima in Saint Gobain, uno dei maggiori produttori mondiali di vetro piano, e poi nel gruppo...