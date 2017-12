Immobili, 40 miliardi di tasse l'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAMESTRE Su tutto il patrimonio immobiliare presente in Italia (case, uffici, negozi, capannoni, etc.) grava un carico fiscale che nel 2016 è stato di 40,2 miliardi di euro. Rispetto al 2015, comunque, il gettito è sceso di 3,7 miliardi: questa riduzione è stata possibile, in particolar modo, grazie all'eliminazione della Tasi sulla prima casa. A darne conto è l'Ufficio studi della Cgia che è giunto a questo importo sommando i 9,1 miliardi di euro di gettito riconducibili alla redditività degli immobili (Irpef, Ires, imposta di...