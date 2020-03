SALVATAGGI

ROMA Arriva la prima intesa sul futuro dell'ex Ilva: Arcelor Mittal non lascerà Taranto, almeno per ora, e si impegna a raggiungere la piena produzione entro il 2025 e a tenere in azienda 10.700 dipendenti. A un giorno dall'udienza di Milano sui ricorsi che, in caso di mancato accordo, avrebbe deciso il destino del sito siderurgico, i commissari dell'ex Ilva e i vertici di Am Investco hanno firmato la tregua che consentirà agli stabilimenti di non chiudere. Un accordo che trova contrarissimi i sindacati che lo bocciano definendolo «uno stallo» perchè rinvia molti nodi. La permanenza dei franco-indiani in Italia, però, è legata all'ingresso di nuovi soci, con lo Stato a fare da capofila: si tratterà di un «investimento significativo», si legge in una nota dell'azienda, che aprirà la strada a una «nuova importante partnership», sempre che si concluda entro il 30 novembre un nuovo Contratto di investimento. Altrimenti i Mittal potranno recedere dal contratto di affitto, dandone comunicazione entro fine anno e restituendo gli impianti ai commissari, dopo aver pagato una «caparra penitenziale di 500 milioni».

