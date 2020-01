Ilva, partono le bonifiche delle aree fuori fabbrica

SIDERURGIA

ROMA Partono le bonifiche dell'area intorno all'Ilva di Taranto. I commissari straordinari hanno completato le attività preliminari per l'avvio dei primi cantieri per le bonifiche dedicati alle aree escluse dal perimetro di ArcelorMittal. Si tratta dell'area delle collinette ecologiche, delle ex discariche Cementir e Cava due mari, e dell'area dei fanghi. Lo hanno comunicato gli stessi commissari a Fim, Fiom, Uilm, Ugl e Usb durante un incontro ieri.

L'avvio dei lavori di bonifica consentirà l'assunzione, nell'arco dei prossimi due mesi, di 40 lavoratori presi all'interno della paltea dei 1.600 in cig attualmente in carico all'amministrazione straordinaria. Altri 25 lavoratori (sempre presi dal bacino dei cassintegrati) saranno assorbiti dalle aziende che hanno appalti da ArcelorMittal. Queste attività - scrivono i commissari - «rappresentano l'avvio dei progetti di bonifica ambientale che si svilupperanno nell'apertura di nuovi cantieri e di conseguenza in ulteriori possibilità di utilizzo delle risorse di Ilva in As al momento in Cigs». Soddisfatti Fim-Fiom-Uilm che hanno però richiesto che ai lavoratori assunti dalle aziende aggiudicatarie dei bandi sia applicato il contratto nazionale dei metalmeccanici, per evitare «dumping contrattuale». Un'altra notizia accolta positivamente dai sindacati è relativa alla ripartenza, comunicata da ArcelorMittal, dal 10 febbraio prossimo del reparto treno lamiere.

