Ilva, nel day after Taranto resta sospesa tra il sollievo e il timore di licenziamenti

LA VERTENZA

ROMA È un po' come la mattina che segue a una bella sbornia: ci si sveglia storditi e a volte anche con un gran mal di testa. Si sono sentiti così ieri i lavoratori dell'ex Ilva: il pre-accordo firmato l'altro giorno dai vertici di ArcelorMittal e i commissari straordinari che per ora ha rinviato una battaglia legale dagli esiti altamente incerti, è una bella notizia; ma ha ancora tante caselle da riempire e quindi i dubbi restano tutti. La domanda più ricorrente tra lavoratori e sindacati è: ci saranno esuberi? Nel memorandum si afferma che «il governo è fortemente impegnato a preservare l'attuale livello occupazionale» entro il 2023. E anche il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nell'intervista a Il Messaggero pubblicata ieri, parla di «zero esuberi a fine piano». Da qui a fine 2023 ci sono quattro anni, e quello che accadrà nel frattempo resta un mistero.

Il via libera dei sindacati è considerato indispensabile dal memorandum d'intesa. «Per noi è un punto di forza certo» osserva il leader Uilm, Rocco Palombella, «ma se ci chiameranno a cose fatte è un punto di debolezza, il rischio è sentirsi dire: o firmate oppure sarete voi i responsabili della morte dell'Ilva. Si scordino che accetteremo 5.000 cassi integrati per quattro anni». Enormi le perplessità anche del numero uno Fim, Marco Bentivogli: «Va bene parlare di una produzione a regime di otto milioni di tonnellate di acciaio, ma se nel frattempo si tiene la fabbrica quasi chiusa e si perdono quote di mercato quell'obiettivo diventa irrealizzabile, perché non basta produrre bisogna anche vendere. Questo pre-accordo mi sembra una sceneggiata, una lista di desiderata per accontentare tutti in vista delle elezioni regionali, dal governatore Emiliano ai Cinquestelle. Ma più tempo passa e più le cose si complicano». Toni duri anche dal segretario generale della Fiom, Francesca Re David: «Non siamo disponibili ad una trattativa se sul tavolo c'è la spada di Damocle dei licenziamenti».

Intanto restano i fari accesi sulla fine dell'anno: il 30 dicembre è attesa la decisione del Tribunale del Riesame sul ricorso presentato dai commissari straordinari contro il provvedimento che impone lo spegnimento dell'altoforno 2. Una conferma dello stop avrebbe una conseguenza immediata già annunciata dal colosso franco-indiano: la cassa integrazione straordinaria per 3.500 persone. Un'eventualità che non aiuterebbe certo i negoziati per l'accordo vincolante.

Giusy Franzese

