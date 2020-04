SALVATAGGI

ROMA Si profila il quarto rinvio per la definizione del nuovo accordo fra commissari e ArcelorMittal sul rilancio di Ilva, con la mediazione del governo e la sponda del tribunale. Il 4 marzo è stato siglato davanti al giudice di Milano Claudio Marangoni l'accordo modificativo del contratto di affitto con obbligo di acquisto del 28 giugno 2017 poi rivisto il 14 settembre 2018 e integrato il 14 marzo 2019. L'armistizio prevede che entro il 31 maggio sia raggiunto l'accordo sindacale sui livelli occupazional (10.700 a regime) in vista della scadenza del 30 novembre entro la quale va firmato l'accordo di co-investimento fra Arcelor Mittal Italy, un partner pubblico che dovrebbe essere Invitalia e le banche creditrici (Intesa Sp e Banco Bpm) invitate a reinvestire tutto o parte dei crediti chirografari. Martedì 28, secondo fonti governative, dovrebbe esserci un incontro Mise, Mef, Invitalia. In alternativa il gruppo indiano ha la facoltà di sfilarsi dall'operazione, con una penale di 500 milioni.

C'è da dire però che la pandemia, come ha rivoluzione il mondo cambiandone la vita, così non ha risparmiato nemmeno la siderurgia di Taranto.

I LAVORI AIA

Da un lato la recessione sta peggiorando i conti di Ilva creando tensioni anche per la paralisi dei lavori dell'Aia. In questo impasse non ci sono passi in avanti su nessun fronte. Non è partito il tavolo negoziale con i sindacati che è un tassello della costruzione della nuova governance attorno alla Newco che dovrà gestire l'acciaio e alla seconda newco green, con due forni elettrici nell'ottica di una graduale decarbonizzazione. Secondo il piano industriale esteso al 2025, è previsto possa costruire 2 milioni di tonnellate a fronte degli 8 milioni a regime.

L'Aia prevede che Ami faccia oltre 2 miliardi di investimenti ambientali e industriali con il rifacimento di Afo5 e la ripartizione dei costi fra Ilva e Ami di adeguamenti degli Altoforni 1,2,4. Tutto questo comporta la modifica dell'Aia con il coinvolgimento della conferenza dei servizi, ministeri dell'ambiente e Mise più il tribunale. Una strada lunga che deve per forza far slittare nuovamente i tempi.



