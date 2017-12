Ilva, Mittal: ora rivedere il contratto Emiliano non ritira il ricorso al Tar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DUELLOROMA Una salvaguardia scritta. Con tanto di modifica del contratto di acquisto per garantirsi da future sorprese nel caso vadano avanti le contestazioni legali. È questa la richiesta avanzata da Arcelor Mittal, il colosso a capo della cordata che ha vinto la gara per l'Ilva, ai commissari straordinari che stanno gestendo l'acciaieria e il suo passaggio ad altro proprietario. Richiesta (frutto di colloqui e scambi di mail) che i commissari a loro volta hanno prontamente inoltrato al governo e in particolare al ministero per lo...