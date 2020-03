RILANCI

ROMA Lo scambio delle firme tra le sei società del gruppo ArcelorMittal e le sei facenti capo ad Ilva As arriverà mercoledì 4: verrà così perfezionato l'accordo modificativo del contratto originario di affitto con obbligo di acquisto condizionato che le parti hanno concordato giovedì 27 e depositato dai commissari il giorno dopo al Mise.

Rispetto alla scadenza di venerdì 28 entro la quale sottoscrivere l'armistizio, i giorni in più sono serviti per una serie di adempimenti. In primis l'iter autorizzativo del Mise ai commissari Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo di procedere. Poi sono servite le delibere degli organi delle società del gruppo Arcelor non tutte italiane: Am InvestCo, ArcelorMittal Italia, ArcelorMittal Energy, ArcelorMittal Italy Maritimes services, ArcelorMittal Italy Tubular, ArcelorMittal Socova, quest'ultima domiciliata a Saint-Denis (Francia). Inoltre l'assenso dei commissari di Ilva spa, Ilvaform, Taranto energia, Ilva Servizi Marittimi tutte italiane mentre Tillet e Socova hanno domicilio in Francia.

Oltre all'accordo modificativo del contratto originario del 28 giugno 2017, le parti hanno condiviso una scrittura privata in cui reciprocamente convengono di non avere nulla a pretendere, limitatamente alle specifiche domande proposte nel giudizio di merito di Arcelor per il recesso e l'azione cautelare della procedura di adempiere all'obbligazione contrattuale di gestire l'impianto di Taranto.

La firma dei due accordi avverrà, come si diceva, mercoledì 4 con modalità elettroniche. Queste carte verranno poi consegnate durante l'udienza fissata per venerdì 6 davanti al giudice delle imprese di Milano Claudio Marangoni, assieme agli atti di rinuncia e accettazione reciproche (art. 306 cpc). E sempre congiuntamente verrà sottoscritta la richiesta di estinzione dei giudizi e la cancellazione delle cause. Le parti sono rappresentate da Franco Gianni, Giuseppe Scassellati Sforzolini, Roberto Bonsignore, Ferdinando Emanuele per ArcelorMittal; dal team di Giuseppe Lombardi (Ilva).

I PUNTI CHIAVE

Sul piano dei contenuti, l'accordo modificativo definisce i punti chiave, rinviando i dettagli a successive negoziazioni entro il 30 novembre, ovvero il piano industriale 2020-2025, correlato piano ambientale, inclusi gli accordi sul personale e la previsione di stipula di un accordo di investimento (signing) che prevede l'ingresso in Am InvestCo (Ami) di una legal entity statale (Invitalia e/o Cdp), banche e le rispettive quote. In conseguenza dei due punti precedenti, si procederà alla rimodulazione di termini e condizioni per l'acquisto dei rami d'azienda, nel senso di anticipare il termine previsto nel contratto di acquisto al 31 maggio 2022 e il corrispettivo pattuito: sino a fine anno, il canone dovrebbe essere dimezzato da 180 a 90 milioni mentre gli altri 90 milioni verranno versati in coda.

Occupazione: a regime saranno 10.700 mentre i 1.800 in cig riceveranno l'offerta da Ami in cambio dei 250 milioni stanziati per gli esodi. Nel caso in cui entro il 30 novembre non verrà siglato l'accordo di investimento con società pubbliche, Intesa Sp e Banco Bpm, Arcelor ha la facoltà di recedere con una penale di 500 milioni.

