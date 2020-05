L'ACCIAIO

ROMA Mise e Tesoro divisi su Ilva, mentre a Londra ArcelorMittal, con l'ausilio di Bcg, sta rifacendo il nuovo piano industriale da presentare alla fine della prossima settimana, ridimensionato rispetto a quello attuale, che dovrà essere condiviso con gli investitori, a cominciare da Invitalia e le banche, invitate a reinvestore il credito chirografo.

La politica va in ordine sparso sull'acciaio di Taranto. Stefano Patuanelli, giorni fa, durante un'informativa alla Camera, ha auspicato che Arcelor presenti un «piano ambizioso, lungimirante che non sia difensivo e conservativo e soprattutto non metta in discussione l'esito dei complessi negoziati culminati con l'accordo del 4 marzo». Peccato però da quel giorno a oggi il Covid-19 abbia capovolto il mondo con una prospettiva economica di un pil negativo tra l'8 e l'11% a fine anno.

E' più evidente che il nuovo business plan di Arcelor debba segnare una discontinuità rispetto al periodo ante-pandemia.

Nel corso delle due riunioni in videoconferenza tenutesi ai primi di maggio fra gli uomini del Mise, Mef, i commissari, i legali e i rappresentanti di Invitalia, Lucia Morselli spiegò che il nuovo progetto avrebbe dovuto avere una durata più lunga del 2025 e la capacità produttiva di Ilva non sarebbe stata di 8 milioni di tonnellate a regime, dove c'era l'impegno di una occupazione di 10.700 unità: la produzione è ferma. La top manager di Ami fece intendere che avrebbe inviato alla proprietà una bozza di piano ridimensionato, promettendo una risposta in tempi rapidi. Invece così non è, perché il gruppo franco-indiano si è preso tempo e probabilmente entro venerdì 5 giugno dovrebbe consegnare la nuova versione. E a quel punto si capiranno le intenzioni del governo dove il Mise probabilmente piglierà la palla al balzo per nazionalizzare l'Ilva tramite Invitalia, mentre il Tesoro vorrà aprire il negoziato. In base al contratto, entro il 31 maggio avrebbero dovuto essere cambiati i filtri agli altoforni e per il 30 novembre bisognerebbe firmare il patto di co-investimento con una penale di 500 milioni in caso di exit.

