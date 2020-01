Ilva, Intesa e Banco Bpm prendono tempo servono garanzie e un progetto sostenibile

RIASSETTI

MILANO Tutto secondo copione. Riunione interlocutoria, ieri pomeriggio, al Tesoro, fra il dirigente del Mef Roberto Ciciani, Francesco Caio, consulente del Mise, Enrico Laghi, consulente di via XX Settembre e i rappresentanti di Intesa Sanpaolo e di Banco Bpm, due delle banche affidanti la siderurgia di Taranto: l'amministrazione straordinaria ha un'esposizione totale di cassa pari a 1,723 miliardi a fronte di un accordato di 578 milioni. E' cioè sconfinata di oltre 1,1 miliardo. Dell'esposizione di 1,7 miliardi, 400 milioni hanno la garanzia dello stato e 250 milioni la copertura della prededuzione, cioè la corsia privilegiata e prioritaria nel rimborso.

Gli uomini dei due istituti (Intesa Sp ha il 5,56% di Am InvestCo) - non c'erano i rispettivi ad ma alti dirigenti - sarebbero stati incontrati separatamente dalle controparti ministeriali, con un copione unico. Laghi avrebbe sondato la disponibilità a esaminare un reinvestimento (totale o parziale) della somma che ArcelorMittal dovrebbe versare in Ami. Non sarebbero stati forniti dati che, secondo quanto riferito, sono ancora oggetto di verifica: il gruppo franco-indiano potrebbe mettere 1,2-1,3 miliardi alle banche, Cdp e allo Stato che, da parte sua, ha prestato circa 600 milioni. Laghi e i funzionari del Tesoro avrebbero tastato il terreno se ci fosse apertura a considerare di investire almeno parte dei soldi nella società.

Le due banche avrebbero preso tempo adducendo le argomentazioni di voler capire le tecnicalità dell'operazione. E avrebbero fatto cenno all'ostacolo principale per far deliberare l'investimento dai cda: oggi i due ultimi finanziamenti sono blindati mentre si chiede di sborsare soldi nel capitale di rischio che è privo di tutela. Si può obiettare che le banche potrebbero ricevere un'opzione put (vendita) contro Arcelor a valori prefissati: ma è uno scenario fluido. Per questo dal Mef si sono riservati di recapitare a stretto giro la documentazione con il nuovo piano industriale in cantiere da parte di Caio e Bcg. Non c'era Cdp che verrà coinvolta a giorni: Cassa potrebbe partecipare alla Newco green prevista nel memorandum da definire entro il 31 gennaio assieme ad altri gruppi privati.

Intanto, il nuovo Fondo europeo per la transizione verso un'economia verde partirà con un stanziamento di base di 7,5 miliardi e dal 2021 permetterà di finanziare con risorse pubbliche «la modernizzazione» di grandi impianti industriali e «la bonifica di siti contaminati» - come potrebbe essere per l'ex Ilva - senza violare le regole Ue sugli aiuti di Stato. È quanto emerge dalla bozza delle proposte che la Commissione europea presenterà martedì prossimo di cui l'Ansa ha preso visione. La Commissione propone che Fte sia accessibile «a tutti gli Stati membri» e rientri all'interno delle politiche di coesione. Il fondo potrà contare su 7,5 miliardi di risorse fresche per il 2021-2027.

