Ilva, il piano Arcelor-commissari Così la svolta verde su Taranto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVAROMA «Ilva spa in amministrazione straordinaria, debitamente autorizzato dal Ministero dell'Economia, e AM InvestCo Italy spa (Ami), con la presente si impegnano a negoziare in buona fede un accordo sulla base delle ipotesi e termini e alle condizioni di seguito indicati». Si aprono così le quattro pagine, scritte in inglese, con i Punti dell'accordo che sono le basi preliminari per costruire il nuovo piano industriale di rilancio della ex Ilva. Questa bozza è al centro del negoziato no stop che dovrebbe portare alla richiesta...