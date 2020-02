LA CRISI

ROMA Più delle diplomazie sono i muscoli a dominare il confronto fra governo e Arcelor Mittal sul rilancio dell'Ilva. Alla memoria del gruppo franco-indiano in cui dichiara la disponibilità a un graduale dietrofront «anche sotto la supervisione del tribunale», il governo reagisce con la bozza di un term sheet (accordo quadro) da discutere all'udienza di venerdì 7 in cui si delinea un percorso tortuoso, che come nel gioco dell'oca, riparte dall'accordo iniziale del 28 giugno 2017. Eccolo, come sarebbe stato stilato dall'avvocato Giuseppe Lombardi dello studio BonelliErede, per conto della procedura straordinaria e del super consulente del Mise Francesco Caio e finito sul tavolo negoziale con i legali di Cleary Gottlieb, Gop e Freshfield. L'eventuale accordo con l'obbligazione ad acquistare i rami d'azienda è soggetto all'avveramento entro 12 mesi delle firme sull'accordo modificativo - di fatto sul nuovo contratto - oppure 15 mesi su richiesta dell'Ilva, delle seguenti condizioni. La prima. Le prescrizioni Aia, modificate in conformità agli investimenti e ai costi che sono previsti nel nuovo piano industriale. La seconda. ArcelorMittal dovrà rispettare misure previste dalle norme interim-period che decorre dalla firma dell'accordo modificativo complessivo e il closing date (giorno in cui si realizzano le condizioni). Fino a questa data, si dovrebbe applicare accordo originario del 28 giugno 2017, modificato il 14 settembre 2018 e il 20 marzo 2019: affitto ramo d'azienda con opzione all'acquisto.

OBIETTIVO PROROGA

In questa cornice deve rientrare il nuovo piano industriale a sei anni, ancora oggetto di discussione fra Caio, l'ad di Am InvestCo Lucia Morselli attorniati dai rispettivi consulenti (Bcg e Pwc). E come ha detto Stefano Patuanelli, giorni fa «stiamo trattando, l'udienza è fissata il 7 febbraio, fino al 6 notte se si riesce a trovare una soluzione affinché entrambe le parti ritirino il procedimento giudiziario, siamo ovviamente più tranquilli però non lo faremo ad ogni costo». L'obiettivo è di poter arrivare a un accordo Arcelor-procedura davanti al giudice e poi aprire all'ingresso di nuovi partner come banche, soggetti pubblici, qualche imprenditore privato.

Le discussioni ruotano su capacità produttiva, esuberi, prescrizioni tenendo presente la necessità di dover promuovere una riconversione green nei forni elettrici ad arco. Arcelor ne vorrebbe costruire uno a caricamento ibrido con rottame e ghisa liquida, il governo vorrebbe l'utilizzo del preridotto. Quanto agli altoforni, il governo insiste nel tenere il ciclo integrale su due, anche l'investitore estero è d'accordo ma non c'è sintonia su quali puntare. A secondo della coppia utilizzata vara la capacità produttiva che, secondo la proposta iniziale, nel 2021 dovrebbe toccare i 6,5 milioni di tonnellate con un calo di circa 1.500 esuberi attorno a 2.200. C'è da considerare che l'Altoforno 5 è spento attualmente e dovrebbe essere ristrutturato con un investimento importante e c'è chi dice che questo potrebbe assicurare la permanenza a Taranto per circa 15 anni.

Nonostante i muscoli, sotto sotto tutti sono convinti che è interesse comune non arrivare alla rottura per evitare contenziosi giudiziari, per la tutela del contesto socio-economico della comunità tarantina, per i riflessi negativi che la fuga di un investitore internazionale avrebbe sul mercato e sul la credibilità del sistema-Italia. Il punto di non rottura sarebbe la richiesta congiunta di una proroga per definire un percorso ordinato.

