IL CONFRONTO

ROMA A leggere le dure parole contro ArcelorMittal nella memoria che i legali dei commissari straordinari di Ilva hanno presentato l'altra sera al Tribunale civile di Milano, si potrebbe pensare che la trattativa è fallita, o quantomeno completamente al palo. La multinazionale viene accusata di dire «falsità», di sostenere «tesi mistificatorie», di non aver «adempiuto al contratto», di essersi comportata come il classico «capitalismo d'assalto» che privatizza i guadagni e socializza le perdite, di accampare «scuse» come quella relativa al venir meno dello scudo penale solo per giustificare i suoi errori e il suo «illegittimo» tentativo di defilarsi senza pagare pegno.

Ma dietro le durissime parole dei legali in realtà non c'è nessun collegamento con la trattativa in corso tra governo e vertici aziendali per trovare un accordo. Una cosa è infatti il percorso, potremmo dire cautelativo, dei legali; altra cosa è il lavoro tra i tecnici per arrivare a riempire tutte le caselle di un nuovo piano industriale e finanziario. La trattativa, tra incontri e conference call, infatti va avanti, molti sono ancora i nodi da sciogliere, ma lo spirito è quello di chi a un accordo ci vuole arrivare. Difficilmente però la deadline sarà il 31 gennaio, una proroga è data da tutti per scontata.

I NODI

Le linee guida restano quelle della pre-intesa di fine dicembre scorso. Come attuarle è oggetto di discussione. Uno dei punti da risolvere è relativo all'alimentazione dei due forni elettrici che, a regime, dovranno affiancare gli altri due a ciclo integrato per avviare la svolta green dello stabilimento. Tra le ipotesi resta la nascita di una newco ad hoc: ArcelorMittal dovrebbe restarne fuori dal punto di vista societario, ma garantire una consistente quantità di richiesta annua. Il colosso franco-indiano, poi, insiste su un organico meno pesante: sul tavolo ci sarebbero almeno 2.500 esuberi. In piccola parte potrebbero essere assorbiti nella newco, il resto andrebbe a finire in una sorta di bad company, ancora non definita. Alla definizione di tutte queste caselle (e altre) è condizionato ovviamente il piano economico-finanziario che coinvolge le banche creditrici.

È in questo contesto che si collocano le memorie legali presentate al Tribunale civile di Milano dove il 7 febbraio si terrà la terza udienza sul ricorso d'urgenza promosso dai commissari straordinari di Ilva contro il recesso degli stabilimenti del gruppo annunciato da Mittal il 4 novembre scorso. L'udienza, come le precedenti, dovrebbe concludersi con un nuovo rinvio su richiesta delle parti. A meno che qualcosa non vada storto. Nel caso la battaglia si preannuncia dura. I commissari nelle 86 pagine di memoria ci vanno giù di brutto contro Mittal. «Calpestando gli accordi stipulati e gli obblighi assunti» - si legge - ArcelorMittal creerebbe un danno «incalcolabile e concretamente irreparabile». La chiusura degli stabilimenti comporterebbe una riduzione del Pil di 3,5 miliardi di euro: ovvero lo 0,2% del Pil italiano e lo 0,7% del Pil del Sud. In questo anno e poco più che ha gestito gli impianti ArcelorMittal è stata inadempiente su Piano Ambientale e manutenzione concordata. E scorretta. Anche «in queste ore», si sottolinea, «ha continuato a mantenere un magazzino fortemente sbilanciato sul prodotto finito da vendere anziché sull'approvvigionamento di materie prime destinate ad alimentare la futura attività».

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA