Ilva, è rush finale per il decreto che accorda lo scudo ad Arcelor

LA SOLUZIONEROMA I tempi sono stretti. Ma la crisi di governo non fermerà il varo del maxi-decreto che contiene anche la norma ad hoc per sbloccare il nodo dell'immunità penale a scadenza per i vertici ArcelorMittal nell'ex-Ilva. Lo schema del provvedimento definitivo predisposto dal Mise, 16 articoli e 32 pagine, è stato inviato con le «intese» previste due giorni fa dalla presidenza del Consiglio ai diversi ministeri. Ma eventuali osservazioni al maxi-provvedimento che contiene anche le norme su rider, Anpal Servizi, Inps e sulle crisi...