Ilva, Di Maio: «Ok Arcelor sull'ambiente ma bisogna fare di più sull'occupazione»

IL SALVATAGGIOROMA Ancora altri sforzi. È questa in sintesi la richiesta del ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, ai vertici di ArcelorMittal ricevuti ieri per analizzare l'offerta migliorativa per Ilva fatta recapitare l'altro giorno ai commissari straordinari. Secondo il ministro si può fare di più soprattutto sul versante occupazionale. Intanto sul tavolo resta la pistola fumante del procedimento amministrativo di verifica della regolarità della gara, che potrebbe portare all'annullamento dell'aggiudicazione. Il ministro lo ha...