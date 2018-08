Ilva, Di Maio minaccia il piano B «Garanzie da Mittal sugli occupati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VENDITAROMA Di Maio insiste sulle garanzie. Per incassare il via libera definitivo al piano per l'Ilva, ArcelorMittal dovrà blindare i 13.500 lavoratori del gruppo siderurgico, con tanto di paletti ambientali. Ma in attesa del parere dell'Avvocatura dello Stato, che può rivelarsi una leva cruciale per annullare la gara, il ministro dello Sviluppo economico ha già pensato a un piano B per Taranto. È questo il senso delle puntualizzazioni fatte ieri dallo stesso Di Maio a margine di una visita al presidio dei lavoratori Bekaert di Figline...