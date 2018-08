Ilva, corsa contro il tempo si attende parere Avvocatura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Il cielo su Taranto non è mai stato così limpido come in questi giorni»: così un sindacalista sintetizza lo stallo in cui si trova la più grande acciaieria d'Europa. Tra pausa ferragostana e attesa per il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla regolarità della gara per la cessione, il destino dell'Ilva resta sospeso. Con l'ossigeno in cassa che si assottigia sempre più (a metrà settembre resterà vuota) l'attività del Siderurgico a Taranto è praticamente ferma, la produzione è al minimo, la manutenzione è limitata agli...