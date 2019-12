Ilva, conto alla rovescia per lo stop all'Afo 2

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NEGOZIATOROMA Non poteva fare altrimenti il custode giudiziario dell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto, Barbara Valenzano, dopo l'atto che le ha inviato il giudice Maccagnano sullo stop allo Afo2. Ieri Valenzano si è recata allo stabilimento e ha fissato il cronoprograma per lo spegnimento dell'altoforno sequestrato. L'ultima fase, quella definitiva, inizierà il 18 gennaio con il colaggio della salamadra. Ma già da ieri l'Afo2 non può più essere utilizzato. Anche se, nel susseguirsi dei colpi di scena che da anni si rincorrono,...