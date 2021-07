Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SIDERURGIAROMA Ci hanno pensato su 24 ore e poi hanno deciso: attendere altre 13 settimane per conoscere il nuovo piano industriale per il rilancio sostenibile dell'ex Ilva non va bene. «Il tempo delle non decisioni è scaduto». E così i leader di Fiom, Fim e Uilm che appena l'altro ieri hanno incontrato al Mise, governo e azienda (compreso il nuovo socio Invitalia) hanno deciso di proclamare uno sciopero per il 20 luglio. Ovvero il giorno...