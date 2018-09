Ilva a Mittal senza esuberi subito le 10.700 assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERTENZAROMA L'Ilva avrà un futuro. Ormai non ci sono più dubbi: la gara non sarà annullata e il 15 settembre le chiavi del gruppo e del più grande stabilimento siderurgico d'Europa passeranno al colosso mondiale Arcelor Mittal, principale azionista della newco Am Investco Italy che ha vinto l'asta. Dopo mesi di trattative e di polemiche, di accuse tra vecchio e nuovo governo sulla gestione della gara, finalmente l'accordo è stato raggiunto. ArcelorMittal ha alzato l'asticella delle assunzioni nella newco: saranno 10.700 subito (8.200...