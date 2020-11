NUOVO SOCIO

VENEZIA Un nuovo socio per lo sviluppo deciso negli Stati Uniti e avviare il passaggio generazionale. Illycaffè apre al fondo Rhone Capital che potrebbe acquisire il 20% del capitale del gruppo triestino per una cifra che si aggirerebbe sui 200 milioni. Ma su questo punto il presidente Andrea Illy non entra nei dettagli, confermando però l'operazione che per la prima volta nella storia della società (tranne un breve episodio 40 anni fa) apre a un socio non familiare. Il presidente definisce Rhone Capital, «futuro compagno di viaggio», scelto dopo una selezione cominciata oltre un anno fa e affidata a Goldman Sachs. Un ingresso deciso per motivi «strategici e non finanziari».

«La illycaffè è la marca di caffè più globale al mondo, siamo in oltre 140 paesi e due terzi del fatturato è sviluppato fuori dall'Italia, ma siamo ancora tascabili, per diventare marca globale dobbiamo ancora fare un grande sviluppo, e vogliamo farlo negli Usa», spiega Illy che guida un gruppo che nel 2019 segnava 520,5 milioni di ricavi e 19 milioni di utile netto con 269 negozi monomarca nel mondo ma che ovviamente quest'anno ha dovuto fare i conti col Covid.

La seconda finalità dell'entrata del fondo è il passaggio generazionale: «Ho guidato la illycaffè per 26 anni, ora va dato spazio alla quarta generazione, che è preparata ma riteniamo che, per la dimensione del mercato e per la sua complessità, vadano create le condizioni perché questo passaggio sia verso un capitale e una governance aperti», sintetizza Andrea Illy. Insomma, una «family business atipica: controllo familiare ma gestione manageriale».

In questa fase di crisi il gruppo triestino ha focalizzato la produzione sul mercato domestico, che poi è quello che ha anche un maggior valore aggiunto. Con il lockdown «avevamo sospeso il processo di lavoro ed eravamo senza prospettive di apertura, poi due mesi dopo si è ripartiti, quasi da zero, e ora in fabbrica si lavora a pieno ritmo, perché si vende molto in casa», osserva Andrea Illy. È stato comunque necessario «fare cospicui investimenti durante il lockdown per aumentare la capacità produttiva» ma «abbiamo recuperato una bella fetta di quanto perso»,

