VENEZIA Illycaffè diventa una società Benefit e conferma la sua attenzione per il benessere delle persone e del pianeta mentre la famiglia è pronta ad aprire le porte a un nuovo partner che potrà servire anche a gestire la cessione del 23% della holding da parte di uno dei fratelli proprietari, Francesco.

Il gruppo di famiglia triestino del caffè ha modificato il suo statuto per rafforzare ancora di più il proprio impegno a perseguire un modello di business sostenibile. «Siamo tra le prime società B Corp in Italia, per noi è un passaggio fondamentale, è la nostra natura - spiega Andrea Illy, 55 anni, presidente del gruppo del caffè da 483 milioni di fatturato consolidato nel 2018 con 1294 addetti: i negozi monomarca nel mondo sono circa 259 in 43 Paesi - il nostro impegno sociale, economico, ambientale è stato da sempre in questa direzione, il fatto di poterlo istituzionalizzare ci è sembrato utile per una questione di comunicazione e magari anche per contribuire a cambiare il mondo dell'impresa e tutta la società. Voltaire ha scritto: «Se vuoi migliorare il mondo coltiva il tuo giardino». Due terzi del prodotto interno lordo mondiale viene dal settore privato, quindi migliorare le imprese migliora la società. Pensiamo all'obiettivo emissioni zero: sono le aziende che per prime devono puntare a questo obiettivo, dare l'esempio». Il profitto in questa logica non è il fine ma un mezzo che illycaffè ha declinato in tutta la filiera non solo riconoscendo ai produttori un prezzo più alto rispetto a quello medio di mercato ma anche sviluppando tutta una serie di politiche agricole più rispettose per l'ambiente che potrebbere piacere a Greta. «Viviamo in un'epoca che è sistematicamente insostenibile: troppo debito e l'economia continua a non crescere, c'è l'esplosione demografica e non parliamo dell'ambiente. La green economy è la soluzione ma serviranno decenni di transizione per entrare nel nuovo mondo. Quest'anno si dovrebbe raggiungere il picco massimo di emissioni di gas serra, lo mancheremo sicuramente. Nel 2030 dovremmo dimezzare le emissioni, ma anche questo obiettivo non sarà raggiunto. Ma credo che l'obiettivo di emissioni zero nel 2050 lo centreremo, il cambiamento è iniziato e noi della Illy saremo pronti. Io stesso mi sono preso un anno sabbatico per capire come decarbonizzare l'azienda - ricorda il presidente del gruppo triestino - E ho scoperto cose bellissime, per esempio il suolo può assorbire molta dell'anidride carbonica contenuta nell'atmosfera sotto forma di biomassa. E questo permette anche di migliorare la qualità del caffè coltivato».

Oggi però c'è da fare i conti con il coronavirus. «Per adesso gli effetti di questa emergenza non si sono ancora manifestati - dice Illy - i primi due mesi sono stati ottimi, sopra il budget, vediamo come andrà in marzo». E la presidenza Confindustria? «Come famiglia siamo sempre stati impegnati anche sulla tutela del made in Italy. Quando sono stato tirato per la giacchetta un anno fa, dopo un'iniziale titubanza, mi sono messo a disposizione - spiega l'imprenditore triestino -. Ho affrontato questo passaggio con spirito di servizio. Il momento è diventato un po' più complicato, rimango a disposizione. Se non verrò chiamato continuerò a fare l'imprenditore». E la cessione del 23% della holding di famiglia che ha messo in vendita suo fratello Francesco? «Ci si sta lavorando, non è una cosa che si materializzerà in tempi brevi, c'è la volontà di mantenere comunque il controllo familiare delle nostre attività - risponde Illy -. Questo è pacifico. La nostra volontà è aprire il capitale della illycaffè a un socio per iniziare una progressiva trasformazione verso la public company, e questo lo facciamo con una specifica attenzione agli Stati Uniti: vogliamo che diventi il nostro mercato numero 1. In quest'ottica ci è utile un compagno di viaggio e abbiamo affidato il compito di trovarlo a Goldman Sachs». Il tutto sviluppare la rete di negozi in Usa. Poi la precisazione: «Questo incarico era precedente alla manifestazione di mio fratello di voler vendere. Sono obiettivi distinti che forse convergeranno».

