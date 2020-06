L'INTERVISTA

VENEZIA «Il futuro passa sicuramente dalla valorizzazione dei nostri prodotti agroalimentari di qualità e dal legarli sempre più strettamente col territorio da dove provengono, così daremmo anche una spinta al rilancio del nostro turismo che ha sofferto e soffre ancora la crisi da Covid-19».

Riccardo Illy, 64 anni, un passato da amministratore prima come sindaco a Trieste, poi come presidente del Friuli Venezia Giulia, parlamentare (sempre nel centro sinistra), oggi si è immerso completamente nell'avventura Polo del Gusto, la sub holding di famiglia che presiede da 89,55 milioni di fatturato 2019 che controlla marchi tra i più raffinati del mondo, dal vino Mastrojanni alla cioccolato Domori, passando per il te Dammann Frères.

L'alimentare è uno dei settori che secondo le statistiche nella pandemia è riuscito a tenere anche se non sono mancate le difficoltà. Come vede questa ripresa post Covid?

«Anche l'agroalimentare ha sofferto nella pandemia, alcuni raccolti son andati perduti perché mancavano gli stagionali stranieri. E non dimentichiamo che il lockdown ha frenato decisamente l'export, che per l'Italia vale miliardi».

Al suo Polo del Gusto come è andata?

«Abbiamo perso 2-3 mesi dopo un inizio molto promettente. Non raggiungeremo a fine anno gli obiettivi prefissati ma abbiamo utilizzato il forzato stop per rimodulare la nostra attività, sviluppando anche il canale della grande distribuzione e le vendite online: quelle di Dammann sono triplicate e ormai raggiungono quasi un terzo del fatturato complessivo. Domori ha invece raddoppiato. E ora i segnali di ripresa sono buoni».

La pandemia ha portato anche a forzate riflessioni sul futuro. Come vede quello dell'agroalimentare italiano?

«Questa crisi è stata un uragano che chiamerei Nike: come il simbolo delle scarpe sportive a un crollo pesante seguirà una ripresa graduale. Noi dell'agroalimentare italiano dobbiamo puntare sempre di più sulla produzione ad alto valore aggiunto, certamente non sul mais. In Alto Adige il latte fieno viene venduto a prezzi più alti perché arriva da allevamenti d'alpeggio. Perché il Friuli Venezia Giulia, la mia regione, che produce formaggi eccezionali, non è ancora riuscita a valorizzare il suo latte? Ma potrei fare tantissimi esempi, anche sulla frutta. Questo salto di qualità permetterebbe di valorizzare il territorio da dove arrivano questi prodotti dando una spinta al turismo di qualità, quello che vuole vivere sensazioni ed esperienze vere e uniche».

Sul vino i francesi sembrano sempre un passo avanti...

«Ma anche noi abbiamo fatto tanta strada. Penso al Collio, alla Toscana, al Prosecco, che prende il nome dalla frazione di Trieste dove vivo: un posto meraviglioso con le vigne che s'affacciano sul mare. Fu grazie all'intuizione di Gianni Zonin che mi suggerì di allargare l'area Doc e ancorarla a una denominazione geografica che tutelammo il vino e non rischiammo un altro caso Tocai. Allora ero presidente del Friuli Venezia Giulia e trovammo per fortuna un ministro dell'agricoltura come Luca Zaia che capì subito la questione e fece approvare il nuovo disciplinare. Da lì partì il fenomeno commerciale mondiale. Ma anche nell'area del Prosecco, penso alle splendide colline di Valdobbiadene, c'è tanto da fare per valorizzare il territorio e promuovere il turismo di qualità».

Come?

«Forse dovremmo modificare la nostra bella Costituzione, che in questo campo dà le competenze alle Regioni col risultato che spesso ognuna va per conto suo. Il turismo è un settore cruciale per l'Italia, che vale il 13% del Pil, e dovrebbe essere promosso favorendo anche lo sviluppo di trasporti sempre più efficienti - è assurdo che l'Alta velocità finisca a Napoli - e la crescita dimensione delle imprese alberghiere, ancora troppo piccole».

Nel futuro del Polo del Gusto cosa c'è?

«Pensiamo di quotare nell'arco dei prossimi tre-cinque anni Dammann, Domori e infine, se va in porto entro l'anno l'acquisto in Piemonte di una cantina di Barolo, Mastrojanni. Questo per finanziare nuove operazioni. Non escludo poi che possa essere quotata la holding, ma solo se avranno successo i negozi Polo del Gusto che ci apprestiamo ad aprire dal 2021 nelle città medie italiane come Treviso, Udine o Padova».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA