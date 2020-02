IL DOCUMENTO

ROMA Una «diffamazione». ArcelorMittal non ci sta e respinge al mittente «gli asseriti danni a impianti di interesse strategico nazionale derivanti dalla presunta mala gestio o dalle modalità con cui avrebbe inteso restituirli a Ilva». In una lunga memoria di 67 pagine depositata presso il Tribunale di Milano gli avvocati del gruppo replicano alle accuse e, a sostegno supporto della loro tesi, spiegano che i commissari straordinari (quelli di Ilva che resta proprietaria degli impianti mentre ArcelorMittal è gestore in fitto), «non hanno insistito per la discussione e decisione del giudizio cautelare nemmeno dopo la scorsa udienza». Il riferimento è all'udienza fissata il 20 dicembre a Milano, che era già uno slittamento di quella del 27 novembre. Udienza del 20 dicembre rinviata a venerdì 7 febbraio anche perché è intervenuto in quella sede un preaccordo tra ArcelorMittal e Ilva col quale le parti si impegnavano a negoziare il riassetto della società per tutto gennaio. Ma per gli avvocati di ArcelorMittal «nessun ragionevole operatore (tantomeno dei commissari di nomina governativa) lascerebbe degli impianti di interesse strategico nazionale per oltre due mesi nelle mani di uno spregiudicato imprenditore pronto a sabotarli e a danneggiarli». Per gli avvocati, «è ormai altrettanto evidente che le modalità di riconsegna degli impianti erano specificatamente atte a preservarne l'integrità in pendenza della retrocessione dei rami di azienda».

Per confortare questa tesi, nella memoria si legge che «Am, andando ben oltre i propri obblighi contrattuali, sarebbe disposta a concordare - in buona fede e anche sotto la supervisione del tribunale - le modalità per garantire la più agevole restituzione dei rami di azienda e venire incontro alle esigenze di Ilva (mentre quest'ultima si è limitata ad opporre il proprio pervicace rifiuto a riprendere la gestione)». E per gli avvocati, inoltre, «quand'anche il temporaneo spegnimento degli impianti avesse qualche ripercussione, non sussiste alcun elemento idoneo a dimostrare un pericolo imminente e irreparabile» per lo stabilimento che giustifichi l'intervento cautelare ex art. 700 c.p.c.». Viene fatto osservare anche che «i lamentati rallentamenti della capacità produttiva sono dipesi da fattori indipendenti dalla volontà di Am, fra cui le vicende relative ad Afo2 e il generale andamento del ciclico mercato dell'acciaio e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime conseguenti al sequestro del molo 4».

REQUISITO ESSENZIALE

Entrando nelle pieghe delle ragioni che hanno portato ArcelorMittal al disimpegno, gli avvocati hanno ribadito l'indispensabilità dello scudo penale. «Eliminata la protezione legale osservano gli avvocati l'attività dell'affittuario è costantemente e inevitabilmente esposta a contestazioni che possono giustificare l'imposizione di quegli stessi vincoli al cui venir meno è condizionata l'obbligazione di acquisto». «La protezione legale si legge ancora nella memoria è un requisito essenziale e un presupposto logico di efficacia del contratto così che la relativa abrogazione ha fatto venire meno il presupposto che giustificava il presupposto giuridico».

Michele Di Branco

