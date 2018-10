CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VOTOVENEZIA Dopo 31 anni l'artigianato veneto può contare su una nuova legge. E su una dotazione finanziaria di 20 milioni annui, soldi che serviranno per sostenere l'artigianato, recuperare antichi mestieri, favorire l'accesso al credito. Ma anche far nascere figure come quella del maestro artigiano che potranno trasformare i laboratori in botteghe-scuola e avvicinare i giovani.Dopo un lavoro in commissione consiliare durato un anno e che ha coinvolto le associazioni di categoria (non a caso Confartigianato è stata tra i primi a...