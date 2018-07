Il vino del Nordest vale 5 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOVENEZIA Il vino è sempre più una miniera d'oro per il Nordest: secondo uno studio di Adacta il settore vale 5 miliardi anche se il 30% delle 250 imprese censite hanno difficoltà finanziarie.Sono 110mila gli ettari di superficie vitata nelle regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, con una produzione totale nel 2016 di 11 milioni di ettolitri (66% bianchi, 34% rossi e rosati) e 79 denominazioni vinicole (45 Doc, 18 Docg, 16 Igt). Il settore impiega circa 8.200 dipendenti (+ 7% all'anno in media), per un costo...