Il vino crolla in cantina, non sullo scaffale

IL MERCATOROMA Il vino italiano vale meno, ma il consumatore continuerà (probabilmente) a pagare le singole bottiglie al prezzo di prima. I dati appena rilevati da Ismea parlano di quotazioni in nettissimo calo rispetto al novembre dello scorso anno: -21,1 % i bianchi e -24,5% i rossi e i rosati comuni. I prezzi medi italiani (Iva esclusa e franco cantina) sono in decisa controtendenza rispetto ai principali concorrenti europei: in Spagna i vini bianchi comuni negli ultimi 12 mesi si sono apprezzati del 36,7% ed i vini rossi hanno guadagnato...