IL VERDETTOROMA Ordinare a Facebook di rimuovere post, immagini o video e limitare l'accesso globale a quel materiale, è un diritto dei paesi europei. Lo ha stabilito ieri una sentenza della Corte di giustizia dell'Ue arrivata dopo che un ex politico austriaco ha cercato di far rimuovere dal social alcuni commenti denigratori a lei rivolti che erano stati pubblicati sulla pagina personale di un utente e ripresi da altri. La politica in questione, Eva Glawischnig-Piesczek, ex leader del Partito verde austriaco, ha sostenuto davanti alla Corte...