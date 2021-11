Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RAPPORTOVENEZIA La ripresa sprint potrebbe portare il Veneto a recuperare entro fine anno quasi tutto il Pil perso con la pandemia. E nei depositi bancari regionali c'è un tesoro di 152,2 miliardi tra famiglie e imprese - 22,5 miliardi in più rispetto al 2019 pre Covid - che potrebbe diventare il propellente per consolidare lo sviluppo anche l'anno prossimo dando ancora più forza agli investimenti industriali. Il tutto in attesa dei...