CREDITI D'IMPOSTA

VENEZIA (m.cr.) Il Veneto sperimenta la nuova piattaforma web SiBonus per agevolare le transazioni del nuovo super sgravio fiscale al 110% e tutti gli altri crediti di imposta sui lavori immobiliari. Un sistema che verròà poi allargato a tutt'Italia. «In Veneto c'è già molta richiesta si utilizzare i nuovi sgravi e sono decine gli edifici in lista d'attesa, per esempio almeno una quarantina nell'area tra Oderzo e Motta di Livenza - commenta il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza -. Con il portale SiBonus vogliamo sburocratizzare il superbonus 110% e creare così le condizioni per produrre uno stimolo significativo all'economia e ci siamo chiesti perché non provare con questo progetto pilota in una realtà come la nostra che vede oltre il 72% delle abitazioni con più di 40 anni di età, quindi con bisogno di una manutenzione».

Il SiBonus (sibonus.infocamere.it) è un'iniziativa di InfoCamere, la società delle Camere di commercio per l'innovazione digitale, e prevede il supporto della controllata Iconto in veste di istituto di pagamento per la gestione dei flussi finanziari e si realizzerà in partnership con Sinloc spa (società che ha nel proprio azionariato dieci fondazioni bancarie). Il credito d'imposta è un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato. Può essere utilizzato per compensare eventuali debiti nei confronti dell'erario, per il pagamento dei tributi e, quando ammesso, se ne può chiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi. In particolare, con il decreto Rilancio, il governo ha introdotto un'importante novità, consentendo ai soggetti fisici o giuridici la possibilità di cedere a terzi il credito d'imposta maturato a seguito di interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica (i cosiddetti superbonus 110%, ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazione e bonus facciate). «Lo scenario di utilizzo dei bonus fiscali previsti - afferma Luigi Marangon, di Infocamere - prevede che ci sia un soggetto beneficiario, colui che commissiona i lavori (il privato o il soggetto titolato) e riceve in cambio una detrazione. Allora il soggetto beneficiario chiede all'impresa di eseguire i lavori, l'impresa stessa può essere un soggetto a cui cedere il credito, interamente o tramite l'applicazione di uno sconto fattura, oppure il beneficiario può cederlo direttamente a terzi. Come l'impresa. Su questo scenario - continua - abbiamo realizzato la piattaforma SiBonus, per andare a dare una serie di strumenti per mettere in moto in piena sicurezza questa trasferibilità dei crediti di imposta: il riconoscimento dei soggetti che accedono sia come persone fisiche che i soggetti giuridici grazie alle nostre banche dati; il contratto standard di cessione del credito; la possibilità di vendere e acquistare il credito in modo sicuro con la nostra piattaforma».

