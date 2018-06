«Il Veneto è centrale per Mediolanum: ha già assorbito lo choc delle banche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTANonostante il terremoto delle ex popolari, i veneti continuano ad essere un popolo di risparmiatori. Parola di Giovanni Pirovano, vicepresidente di Banca Mediolanum e componente del comitato di presidenza e del comitato esecutivo dell'Associazione bancaria italiana. Il gruppo fondato da Ennio Doris ha organizzato per domani sera un evento alla Scuola Grande di San Rocco con un centinaio di ospiti (esclusivamente su invito), per presentare le iniziative sul territorio, compreso il progetto di microcredito per persone in difficoltà...