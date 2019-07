Il tribunale accoglie l'insolvenza di Stefanel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ABBIGLIAMENTOVENEZIA Il Tribunale di Venezia ha accolto l'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza di Stefanel, funzionale alla proceduta concorsuale, presentata lo scorso 12 giugno. Lo si legge in una nota in cui viene indicata la nomina di Daniela Bruni come giudice delegato e di Raffaele Cappiello a commissario, fissando l'udienza per l'esame del passivo il prossimo 3 dicembre. Il Tribunale ha disposto anche l'affidamento della gestione dell'azienda al consiglio d'amministrazione, fissando un limite di 200mila euro per ogni...