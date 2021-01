IL TREND

ROMA Il 2021 sarà l'anno del recupero per i colossi del lusso europeo. Ne sono convinti molti analisti che contano molto sull'effetto trainante della Cina. In Deutsche Bank prevedono in media +18% sulle vendite e +95% di utili. Ci crede anche la Borsa che sta facendo registrare per questi titoli performance di tutto rispetto. Gli analisti di Blackrock paragonano le azioni delle società del lusso europee a quelle dei tecnologici Usa: senza rivali nel dominio globale.

L'esempio più eclatante è Lvmh, che in tre mesi ha visto la capitalizzazione crescere di circa 42 miliardi di euro: è a 258,18 miliardi, contro i circa 216 miliardi dell'ottobre scorso, quando già si era rialzata dallo scossone dell'esordio del virus. Analogo il discorso per Richemont, che in sei mesi ha rimpolpato di circa 14 miliardi la capitalizzazione: è a 49 miliardi di franchi svizzeri (oltre 45,5 miliardi di euro), rispetto ai circa 35 miliardi di franchi (quasi 33 miliardi di euro) di luglio. La holding di Ginevra dell'alta orologeria e gioielleria, con marchi come Cartier, è in netta salita in Borsa da novembre, con un massimo il 20 gennaio, a 85,8 franchi. Si aggiunga la conferma dei giorni scorsi sui conti dell'ultimo trimestre 2020: +1% per le vendite (+5% a cambi costanti), con crescite a due cifre in Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, che hanno ampiamente compensato i cali a una cifra in Americhe e Giappone.

Tra i colossi da record degli ultimi due mesi anche Hermes (92,43 miliardi di euro di capitalizzazione), che ha visto una costante salita in Borsa a Parigi nei mesi scorsi, con un massimo il 14 gennaio a 897 euro. Bene anche i gruppi più piccoli, come Prada che, con una capitalizzazione di 12,7 miliardi (7,7 miliardi a luglio 2020), è cresciuta negli ultimi tre mesi, con un massimo a 5,2 euro il 5 gennaio a Francoforte, quotata anche a Hong Kong.

