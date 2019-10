Il sito non funziona ancora, associazione diffida Consap

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(m.cr.) Rimborsi crac bancari, diffida a Consap mentre il sottosegretario Alessio Villarosa ipotizza uno slittamento dei tempi per chiedere l'indennizzo. L'associazione «Noi che credevamo in BpVi» guidata da Luigi Ugone attacca Consap, la società pubblica che gestisce il sito per chiedere gli indennizzi. «Dopo tutte le richieste fatte a Consap, a 45 giorni dall'inizio della scadenza dei termini, nulla di sostanziale è cambiato rendendo impossibile a molti risparmiatori di poter fare una serena richiesta di accesso all'indennizzo - attacca...