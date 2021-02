IL SETTORE

VENEZIA Piaggio sempre più forte in Europa. Nel 2020 il gruppo di Pontedera con basi produttive anche in Veneto (Aprilia) ha rafforzato la propria leadership del mercato europeo delle due ruote raggiungendo una quota complessiva del 14,2%. A questo risultato hanno contribuito un significativo incremento delle vendite delle moto e gli ottimi risultati ottenuti nel segmento scooter, la cui fetta di mercato nel Vecchio Continente si attesta al 24%.

«Secondo i dati disponibili nel corso del 2020 - si legge in un comunicato del gruppo, + 1,22% ieri in Borsa - nei principali mercati europei sono stati immatricolati 1.455.000 veicoli a due ruote (moto e scooter), e di questi 207.000 sono prodotti del gruppo Piaggio, in incremento del 6% rispetto all'anno precedente. Al risultato ha contribuito in misura determinante l'apporto della gamma Vespa, della Moto Guzzi V85tt, la crescita del brand Aprilia nel settore moto, e la conferma del brand Piaggio tra gli scooter».

NUOVI MODELLI

Nei giorni scorsi il gruppo ha iniziato i primi lanci degli 11 nuovi modelli (cinque scooter e sei moto) previsti per il 2021, tra cui la Moto Guzzi V7, l'Aprilia Tuono 660 e il nuovo Beverly, mentre arriverà sul mercato il prossimo giugno un nuovo scooter elettrico a marchio Piaggio.

Per Piaggio il 2020 si è chiuso con ricavi consolidati pari a circa 1.314 milioni (- 13,6%), dopo un secondo semestre in crescita dell'1,3% rispetto al secondo semestre 2019. Secondo i dati preliminari diffusi dal gruppo, la posizione finanziaria netta pari a circa 424 milioni è in miglioramento di circa 125 milioni rispetto ai 548,6 milioni al 31 marzo per effetto del positivo andamento delle vendite registrato nel secondo semestre e dell'attenta gestione del capitale circolante. Sulle vendite, spiega Piaggio, hanno pesato i lockdown legati alla pandemia di Covid19, che ha implicato la chiusura delle attività produttive e commerciali per diverse settimane in molte nazioni.

SVOLTA ELETTRICA

Ma è in arrivo anche nuova occupazione. Tra febbraio e marzo la Piaggio di Pontedera (Pisa) assumerà oltre 400 persone, con contratto a termine. «Alle 48 assunzioni di gennaio - ha annunciato nei giorni scorsi il sindacato - si aggiungeranno 289 assunzioni a febbraio e 90 a marzo. Nel dettaglio è prevista l'assunzione con contratto a termine di 427 lavoratori, molti dei quali già impiegati negli anni 2019-2020. Per molti previsto un periodo di impiego tendenzialmente più ampio rispetto alle precedenti stagioni produttive». In particolare per questi la Fim Cisl ha chiesto di individuare un percorso che possa portare alla stabilizzazione. Secondo la Cisl, «la direzione aziendale ha comunicato un piano di investimenti importanti in particolare riguardo il settore dei veicoli commerciali col new Porter, ma anche dei veicoli due ruote con particolare attenzione allo studio e sviluppo dei veicoli elettrici».

