IL RINNOVO

VENEZIA EssilurLuxottica, lista per il nuovo cda con l'azionista di riferimento Leonardo Del Vecchio sempre più protagonista e l'entrata di tre imprenditrici e manager.

Il cda di EssilorLuxottica ha presentato la lista per il nuovo board che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci del gruppo dell'occhialeria leader mondiale che ha in Del Vecchio il maggior azionista con circa il 32%. Ecco i nomi: Leonardo Del Vecchio, Francesco Milleri, Paul du Saillant, Romolo Bardin, Juliette Favre, Jean-Luc Biamonti, Marie-Christine Coisne, José Gonzalo, Swati Piramal, Cristina Scocchia, Nathalie von Siemens, Andrea Zappia.

Le candidature rispecchiano la visione di Del Vecchio di un board più agile (14 membri invece degli attuali 16) con dentro i suoi uomini di fiducia (Milleri e Bardin), una componente ridotta rispetto alla precedente gestione francese (Favre, che rappresenta i dipendenti azionisti, e du Saillant) ma soprattutto - è la novità - tre donne rappresentanti di realtà imprenditoriali internazionali (von Siemens, l'indiana Piramal e Coisne). Insieme agli altri nomi fra cui Zappia (Ad di Sky Europe) saranno sottoposti al voto degli azionisti. I rappresentanti dei lavoratori Delphine Zablocki e Léonel Pereira Ascencao, scadranno il 20 settembre prossimo e non sono immediatamente rieleggibili, si legge in una nota di Essilux, grupopo che ha ripreso il percorso per acquisire la catena di negozi Gandvision. Eventuali altre delibere saranno discusse nel corso del cda che si terrà nel mese di marzo per i conti del 2020.

CONTI DEFINITIVI IN MARZO

«Siamo felici di poter presentare oggi delle candidature eccellenti. Tra loro diamo il benvenuto a candidati che sono stimati dirigenti e rappresentanti di tre rilevanti famiglie imprenditoriali», hanno commentato Del Vecchio e Sagnières.

Alla guida del colosso degli occhiali come ceo c'è Milleri, vice ceo du Saillant.

