IL RIMBALZOROMA Altro che montagne russe. Il bitcoin, la criptovaluta per eccellenza, risale dopo la crisi dei mesi precedenti e torna sopra la soglia dei 50mila dollari di valore (ai massimi da maggio). Si conferma così sempre più come un investimento ad alta volatilità, oltre che una vera e propria moneta da usare per transazioni difficilmente tracciabili. L'ultimo balzo sul mercati asiatici è stato del 3,47%, ribaltando in questo modo...