IL RILANCIOROMA Per il settore italiano del tabacco la crisi ha significato anche opportunità: il processo di ristrutturazione per far tornare la filiera nazionale competitiva sul mercato globale è stato un successo. Lo si è sottolineato nel corso della tavola rotonda «Sostenibilità della filiera Tabacco» promossa, a Roma, a Palazzo della Valle, da Confagricoltura e British American Tobacco Italia (Bat Italia), una delle principali aziende internazionali nel settore.In Italia si contano circa 2.500 produttori di tabacco, concentrati...