IL RILANCIOPORDENONE Roncadin assume altre 44 persone a tempo indeterminato e fa gli straordinari per fine anno.Grazie all'accordo per un'ora di lavoro giornaliero aggiuntiva, l'azienda di pizze surgelate di Meduno (Pordenone) potrà far fronte agli impegni del periodo che completa il rilancio del polo produttivo colpito da un grave incendio il 22 settembre 2017. «A fare la differenza, come sempre, l'impegno dei lavoratori, che hanno assicurato massimo sostegno e disponibilità ad affrontare una duplice sfida: garantire i livelli di...