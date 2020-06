IL RICONOSCIMENTO

VENEZIA Acqua Minerale San Benedetto, per il quinto anno consecutivo, è l'azienda con la più alta reputazione nelle bevande analcoliche, caffè escluso con uno score di 72,6 punti come certificato da The RepTrak Company. Un risultato che vede posizionare il gruppo al 74/a posto nella classifica delle 150 aziende più reputate d'Italia.

«È motivo di grande orgoglio essere per il quinto anno di seguito l'azienda con la più alta reputazione in Italia nelle bevande analcoliche, caffè escluso - dichiara Enrico Zoppas, presidente e amministratore delegato di Acqua Minerale San Benedetto -. Questo importante riconoscimento e le oltre 20 milioni di famiglie italiane che quotidianamente scelgono i nostri prodotti sono la conferma che la strada intrapresa è quella giusta». Zoppas assicura che l'azienda vuole continuare a lavorare «con sempre maggior intensità ed entusiasmo per ripagare la fiducia che i consumatori ripongono in noi con l'impegno di offrire loro prodotti sempre più innovativi, sicuri e di alta qualità realizzati grazie ad un approccio sostenibile, ormai parte del nostro dna, che ci fa essere consapevoli di quanta responsabilità abbiamo nei confronti dell'ambiente che ci circonda per consegnare alle generazioni future un mondo sempre più pulito».

Italy RepTrak2020 è il rapporto di The RepTrak Company, società Internazio9nale che studia, monitora e gestisce la reputazione delle imprese.

QUARTIER GENERALE

Il gruppo veneziano della famiglia Zoppas ha la base produttiva principale a Scorzè dove gli occupati sono quasi 1300, 400 lavorano negli altri cinque stabilimenti italiani.

Il gruppo è presente anche all'estero in Spagna e nei Paesi dell'Est. L'anno scorso ha registrato un fatturato consolidato di circa 770 milioni ma la quota all'estero è ancora intorno al 10%. E proprio il fronte internazionale era visto come quello su cui puntare prima dell'emergenza Covid per la multinazionale dell'acqua di Scorzè (Venezia).

Uno dei mercato più interessanti in prospettiva poteva essere quello del Nord America, ma ora i progetti d'espansione sono stati mesis in stand by in attesa che finisca la bufera della pandemia che ha portato anche la San Benedetto a utilizzare la cassa integrazione per i suoi addetti.

