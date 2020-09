IL RICONOSCIMENTO

MAROSTICA Vimar è tra le 200 aziende che tra gli anni 2012 e 2018 hanno performato sopra la media nazionale. È quanto emerso da una ricerca sui bilanci delle imprese italiane condotta da Centro Studi di ItalyPost. Il centro Studi ha infatti esaminato l'andamento degli ultimi sei anni di ogni singola azienda, selezionando le 200 migliori della fascia 120-500 milioni di fatturato secondo alcuni parametri tra i quali il tasso di crescita (Cagr), la solidità finanziaria (Pfn) e il rating. La ricerca del centro, arrivata alla terza edizione, si caratterizza per l'assoluta rigorosità scientifica nell'analisi, basandosi su una serie di criteri assolutamente stringenti, sia di tipo societario che economico finanziario. Per Vimar un importante riconoscimento che si aggiunge ai numerosi altri già ottenuti nei più diversi ambiti, dal design di prodotto fino all'ecosostenibilità degli imballaggi.

Vimar nel 2018 ha registrato un fatturato di 226 milioni di euro (+ 5,19% rispetto al 2017) e 44 milioni di utile netto pari al 19,4%, ma comprensivo degli oneri finanziari (Ros) al 24,19%. L'azienda è leader nella produzione di materiale elettrico e di sistemi domotici e di building automation, opera da oltre 65 anni in tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA