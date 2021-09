Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICHIAMOBRUXELLES Allarme del Parlamento Ue per i ritardi da parte della Commissione nell'introduzione delle nuove risorse proprie, le ulteriori fonti di entrata per il bilancio che serviranno a ripagare i debiti e gli interessi del titanico Recovery Plan da oltre 800 miliardi. «Siamo delusi dal fatto che l'esecutivo non abbia ancora presentato le proposte legislative», è stato il freddo benvenuto che il presidente della Commissione...