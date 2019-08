CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RIASSETTOMILANO Scoppia la pace tra la famiglia Trevisani e il consiglio d'amministrazione di Trevi, il gruppo di ingegneria di Cesena specializzato in grandi opere del sottosuolo su cui pesano debiti per 700 milioni di euro. La famiglia, che detiene il 32,7% del capitale, ha deciso di aderire alla manovra di rafforzamento patrimoniale che prevede un aumento di capitale da 130 milioni di euro. La decisione è stata accolta positivamente dalla Borsa con il titolo che ha chiuso in rialzo del 2,26% a 0,24 euro.Oltre all'aumento di capitale la...