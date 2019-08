CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA In questi giorni di trattative serrate tra M5S e Pd si sta facendo sempre più strada l'ipotesi di sottoporre quota 100 a un restyling. Democrat e cinquestelle ci stanno ragionando sopra in vista della prossima legge di Bilancio, al fine di recuperare risorse utili non solo per sminare gli aumenti dell'Iva in procinto di deflagrare ma anche per finanziare il taglio del cuneo fiscale adesso che il nebuloso progetto legato alla flat tax con l'aliquota al 15 per cento sponsorizzata da via Bellerio pare essere definitivamente...