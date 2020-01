IL RETROSCENA

ROMA A dispetto del tam tam Cinquestelle, al prossimo Consiglio dei ministri non verrà decisa la revoca delle concessioni ad Autostrade. Il ministro dei Trasporti e della Infrastrutture, la dem Paola De Micheli, non ha infatti ancora chiuso l'istruttoria sulla società del gruppo Atlantia. E non ha ancora preso alcuna decisione e nel Cdm di domani dovrebbe limitarsi a svolgere un'informativa.

Spinto dal pressing di Luigi Di Maio, che ha assoluto bisogno di un successo in questa battaglia identitaria per i grillini, da qualche giorno però Giuseppe Conte sembra orientato a dire sì alla revoca, ricordando le «gravissime inadempienze» nella manutenzione di ponti, viadotti e galleria da parte di Autostrade. E affermando: «Il governo non farà sconti a nessuno». Ma l'ipotesi che sta prendendo corpo a Palazzo Chigi è quella della revoca parziale, anche per non concedere a Di Maio (con cui i rapporti restano difficili) una vittoria schiacciante. Il governo, insomma, non punterebbe a togliere l'intera rete ad Atlantia. Ma solo i tratti che l'istruttoria della De Micheli dimostrerà minati da «gravi carenze di manutenzione». Liguria in primis.

LE DIVISIONI

Eppure la revoca, anche parziale, è tutt'altro che scontata. Matteo Renzi si è detto pronto «a salire sulle barricate» pur di «impedire uno scempio che farebbe perdere al Paese ogni credibilità verso gli investitori internazionali: non si cambiano le leggi in corsa e non si stracciano le convenzioni senza una decisione dei tribunali». Del resto, il Pd resta tutt'ora prudente. Lo dimostrano le parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, preoccupato per un contenzioso legale che potrebbe costringere lo Stato a pagare miliardi di danni alla società di Atlantia che nel frattempo si appella a Bruxelles: «Il governo e la ministra dei Trasporti stanno lavorando, aspettiamo la conclusione della procedura». E lo confermano le dichiarazioni del segretario dem Nicola Zingaretti: «È stato giusto da parte del governo, con il provvedimento prima di Natale, mettere in campo lo Stato più forte nel rapporto con i concessionari. Non un concessionario, ma tutti i concessionari, perché le concessioni sono un rapporto tra lo Stato e i privati e lo Stato deve garantire i concessionari, ma soprattutto pensare alla sicurezza dei cittadini e quindi è corretto che in questo rapporto che lo Stato sia più forte. Poi nel merito delle concessioni, come deve avvenire in uno Stato di diritto, si guarda appunto al merito: le concessioni sono fatte anche di norme, di vincoli, di regole. Se qualcuno le ha rispettate bene, se non le ha rispettate si prenderanno provvedimenti. Il governo ha avviato le verifiche e nel merito si prendono le decisioni, non con preconcetti».

Per dirla con un ministro dem di alto rango, «non è una questione semplice, dipende da cosa emerge dall'istruttoria. Se davvero verranno certificate gravi inadempienze, sarà giusto procedere alla revoca, altrimenti è meglio fermarsi perché si farebbe fallire un'azienda importante, si farebbe perdere il lavoro a oltre 7 mila dipendenti e poi lo Stato sarebbe costretto a pagare diversi miliardi di indennizzo». In estrema sintesi: «Su un tema tanto delicato bisogna usare il cervello, non fare propaganda». Tant'è che tra le ipotesi allo studio c'è anche una semplice revisione della concessione ad Atlantia, con la contemporanea forte riduzione dei pedaggi autostradali che avrebbero, di certo, una forte popolarità. Cosa che non guasta per un governo a caccia di consensi.

Alberto Gentili

