ROMA Una media di 655 di euro all'anno. È questa la cifra che i cittadini italiani spendono per la propria salute a fronte di un servizio sanitario nazionale «tra i più virtuosi». Ma le medie, come ha spiegato il mitico Trilussa, nascondono una parte della verità. Anche in questo caso. Perché la sanità italiana funziona e rende bene i suoi servigi ai cittadini del Nord, parecchio meno a quelli del Sud. Un divario che in termini di aspettativa di vita fa una consistente differenza: tre anni di vita in più o in meno a seconda se nasci e vivi a Milano o a Napoli, ad esempio. È un Paese perennemente diviso in due, quello che emerge dalla relazione 2019 del Cnel a Governo e Parlamento sui livelli e la qualità dei servizi pubblici offerti dalle amministrazioni centrali e locali a imprese e cittadini. Non solo sulla sanità. Il divario esiste anche sull'offerta di asili nido, «che - tranne pochi casi virtuosi - sono ancora sottodimensionati rispetto alle reali esigenze delle famiglie e vedono diminuire gli investimenti, rappresentando anche uno dei maggiori ostacoli alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle donne». In media solo un bambino su quattro (24%) ha accesso all'asilo nido pubblico, ma mentre in Val d'Aosta il dato sale al 44,7%, in Campania è di appena il 7,6%. Insomma, gli asili nido sono insufficienti sia al Nord che al Sud (solo il 55% dei Comuni offre questo servizio per un costo medio a bambino di 6.467 euro l'anno), ma ovviamente al Sud la situazione è nettamente peggiore. Il report, sarà presentato nella sua interezza mercoledì 15 gennaio a Roma, alla presenza della ministra Fabiana Dadone.

LA SPERANZA DI VITA

Torniamo alla sanità. Il Cnel in questo campo colloca l'Italia «tra i paesi più virtuosi». Negli ultimi anni non a caso si è registrato un calo della mortalità tra i 30 e i 69 anni per tumori maligni, diabete e malattie cardiovascolari. Ma non per tutti e non dappertutto. L'Italia - si evidenzia - è il paese europeo «con le più grandi differenze tra regioni». Forte il «peso delle disparità nell'offerta di servizi, nei tempi di attesa e nelle differenze territoriali». Un esempio su tutti: si sa che l'obesità è uno dei grandi fattori di rischio per la salute. Ebbene: il 40% dei bambini obesi è meridionale con un'alta percentuale tra le famiglie che hanno le maggiori difficoltà economiche. Risultato: le fasce ricche della popolazione del Nord hanno una speranza di vita di 10 anni maggiore rispetto alle fasce povere della popolazione del Sud.

In Italia operano quasi 13.000 istituzioni pubbliche (12.874) nelle quali lavorano circa 3,5 milioni di persone. Un apparato che ci costa caro: circa 205 euro l'anno a cittadino per i servizi amministrativi, altri 681 euro per ciascun residente per l'istruzione, 77 euro pro-capite per i servizi sociali. E a parte sono conteggiati i costi di polizia, territorio, ambiente, viabilità e sanità. La qualità delle prestazioni resta mediamente bassa. Incidono il peso di «un'eccessiva complessità di regole e di percorsi procedurali». I processi di digitalizzazione si stanno diffondendo e in alcune amministrazioni centrali dello Stato hanno raggiunto «livelli di eccellenza», ma nella media dei Comuni il livello resta medio-basso, tant'è che l'Italia è nelle classifiche della Banca Mondiale tra gli Stati non-consolidated eGov, cioè tra quelli che non sfruttano appieno le opportunità delle tecnologie digitali.

