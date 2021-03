IL SUSSIDIO

ROMA Oggi il reddito di cittadinanza compie due anni, ma non se la passa tanto bene. Finora la misura ha funzionato come protezione per chi si trova in povertà, e negli ultimi mesi ha definitivamente assunto i contorni di un reddito di emergenza anti-Covid, però sul fronte degli inserimenti lavorativi dei percettori ha fallito. Il sussidio, che negli ultimi mesi ha visto la platea dei beneficiari aumentare esponenzialmente per effetto della crisi economica innescata dal virus, riceverà nuovo carburante dal decreto Sostegno, visto che richiederà una spesa annuale maggiore rispetto alle previsioni. Nel frattempo però il ministero del Lavoro prepara un piano per rendere l'aiuto un'efficace misura di politica attiva del lavoro. L'idea è di dividere in due il sussidio e di metterne a punto uno pensato apposta per i cosiddetti percettori attivabili, con una durata più breve (si parla di soli 18 mesi) e incentivi per chi accetta di lavorare. Dal momento che la domanda di lavoro stagna, si accelererà nel contempo sulla formazione degli aventi diritto all'aiuto, per dotarli delle competenze che nella fase post-Covid risulteranno più richieste dalle aziende. A questo scopo si coinvolgeranno di più in futuro le agenzie per il lavoro private. Su quasi tre milioni di persone raggiunte dal reddito di cittadinanza, oltre un terzo è considerato attivabile. Ma alla fine del 2020 solo duecentomila percettori occupabili risultavano avere un contatto di lavoro attivo.

L'OBIETTIVO

L'obiettivo del neo ministro del Lavoro Andrea Orlando, che nei giorni scorsi ha salutato con soddisfazione la nascita del comitato tecnico scientifico incaricato di valutare la misura dei Cinquestelle presieduto dalla sociologa Chiara Saraceno, è di efficientare il reddito di cittadinanza attraverso una serie di modifiche mirate. Insomma, l'obiettivo è di stabilire una forte connessione tra politiche attive e percorsi di formazione. Vale la pena di ricordare che sono molto bassi i valori associati all'istruzione terziaria dei beneficiari dell'aiuto, al punto che appena il 2,6 per cento dei percettori risulta in possesso di un titolo di studio di questo livello.

