IL RAPPORTO

ROMA Velocità è la parola chiave: quella con cui i governi riusciranno a vaccinare i propri cittadini condizionerà il ritmo di ripresa delle economie mondiali. L'avvertimento viene dall'Ocse, l'organizzazione con sede a Parigi che raccoglie 36 Paesi sviluppati. Nel suo Interim Outlook appena uscito, gli economisti dell'organizzazione evidenziano da una parte il miglioramento delle prospettive negli ultime mesi, grazie proprio all'inizio delle vaccinazioni e ai pacchetti di stimolo messe in campo in vari Paesi; dall'altra l'emergere di crescenti segnali di divergenza tra varie aree del mondo e anche tra diversi settori. E questo disallineamento dipende in larga parte da fattori sanitari, l'effetto di freno dato dalle misure di contenimento in particolare sul settore dei servizi e - in positivo - dal dispiegarsi delle campagne vaccinali. Le due cose sono naturalmente connesse, perché il progredire delle immunizzazioni permetterebbe di allentare gradualmente le chiusure, spingendo fiducia insieme a consumi e investimenti.

Gli Stati Uniti, freschi di approvazione della gigantesca manovra di spinta all'economia (vale 1,9 miliardi di dollari) vedono raddoppiare rispetto all'Outlook di dicembre la stima per il prossimo anno, che passa ad un rotondo +6,5 per cento. L'economia britannica dovrebbe invece crescere del 5,1 per cento, comunque quasi un punto al di sopra di quanto si valutava tre mesi fa. L'area dell'euro nel suo complesso dovrebbe invece sperimentare una crescita del Pil del 3,9 per cento, con un miglioramento di soli tre decimali rispetto alle stime precedenti. Italia e Francia subiscono invece una leggera limatura dei propri numeri, rispettivamente +4,1 e +5,9 per cento per quest'anno. Questa leggera frenata si tradurrebbe in un ritmo di ripresa più sostenuta il prossimo anno - sempre in confronto con le stime di dicembre - al 4 per cento. Segno del ritardo dell'economia italiana nel cogliere i frutti della ripartenza generale. Una ripartenza che a livello mondiale si sintetizza in un incremento del prodotto del 5,6 per cento, valutazione che è stata giudicata positiva anche dai mercati borsistici.

Luca Cifoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA