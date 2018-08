CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA Il 2018 è stato l'anno dei rinnovi contrattuali e degli aumenti in busta paga per i dipendenti pubblici. Il 2019, invece, sarà l'anno delle assunzioni. Il ministero della Pubblica amministrazione, guidato da Giulia Bongiorno, sta studiando un maxi piano di reclutamento - tramite concorso pubblico - che anticiperebbe al prossimo anno le assunzioni previste per il triennio 2019-2021 con lo sblocco totale del turnover. Una manovra che porterà, secondo le prime stime, circa 450 mila nuovi ingressi nei ranghi dello Stato e...